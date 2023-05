La Biennale de la Danse de Lyon, un événement luxuriant

La 20e Biennale de la Danse de Lyon est l’événement incontournable de la rentrée 2023. Et plutôt qu’un anniversaire, c’est un festival de créations que nous offre la manifestation.

L’édition 2023 de la Biennale de la Danse de Lyon sera luxuriante, avec 48 spectacles, 21 créations et premières françaises, 46 chorégraphes, 181 représentations, 51 lieux de représentation, 34 villes ! Cette Biennale de transition conjugue une programmation signée Dominique Hervieu de jeunes artistes comme de créateurs incontournables de la scène contemporaine et des spectacles dans l’espace public et des lieux non dédiés, tels que les Usines Fagor qui seront le cœur de cette 20e Biennale, avec un programme hybride signé Tiago Guedes, le nouveau directeur de la Biennale de la danse. Il réunit des chorégraphes qui se confrontent aux arts visuels, à l’installation, à la déambulation, et invite les spectateurs· à vivre des expériences immersives, inclusives et festives. C’est aussi le retour du Défilé dans la rue avec ses 4000 participants et ses douze groupes autour de la thématique des arts et du sport avec un final place Bellecour, proposé par Rachid Ouramdane, la Cie XY et le funambule en altitude Nathan Paulin.

Des créations à foison

Parmi les 21 créations, celle de Boris Charmatz pour le Tanztheater Wuppertal – Pina Bausch, qui dessine une architecture humaine et dansante ; Ink de Dimitris Papaioannou sonde la part obscure du désir dans un décor cauchemardesque ; The Age of Content du collectif (La)Horde explore en un spectacle monumental le langage du métavers et les effets des flux continus de données ; no reality now, de Vincent Dupont, « spectacle augmenté » pour cent spectateurs, fait se confondre réel et virtuel ; HURLULA de Flora Detraz prend le cri pour sujet chorégraphique ; Les Jolies choses de la Canadienne Catherine Gaudet interroge notre rapport machinique à la vie. Signalons aussi reflections d’Adi Boutrous ; Le Grand Jeté de Silvia Gribaudi qui promet encore un morceau d’anthologie plein d’humour ; la création de Yuval Pick inspirée de chants gutturaux Inuit ; S 62° 58’, W60° 39’ (South 62 58) de Peeping Tom, entre fiction dystopique et coulisses du spectacle ; Christos Papadopoulos et le Ballet de Lyon. En prime, sont proposés des spectacles qui ont marqué la saison chorégraphique comme Création 23 d’Anne Teresa De Keersmaeker, Encantado de Lia Rodrigues, Radio Vinci Park Reloaded de François Chaignaud et Théo Mercier, Guintche de Marlene Monteiro Freitas… et beaucoup d’autres à découvrir.

Agnès Izrine