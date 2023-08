Festival de la Place : la fête au cœur de la ville

Le Théâtre de la Ville se réinvente et fête en grand sa réouverture avec le nouveau Festival de la Place qui déploie musique, danse, théâtre et poésie en quatre week-ends qui transforment l’espace public en arène vibrante.

Le Théâtre de la Ville célèbre sa réouverture en nous prenant au mot. Il ouvre grand ses portes et s’épanche dans la ville, sur la Place du Châtelet transformée en Place des Théâtres, avec trois scènes en plein air : autour de la Fontaine, sur la Grande Scène et dans le Square Saint-Jacques. Se déploient alors danse, théâtre, poésie et musique dans les rues, abolissant les barrières entre les artistes et les passants dans une grande célébration des expressions pluridisciplinaires, et une invitation à repenser notre relation à l’espace public, rejoignant ainsi « l’expérience réelle » chère à Dada, où l’art tend à faire éclater l’espace d’exposition de l’œuvre pour retrouver la vie et la rue. En quatre week-ends en septembre et plus de trente représentations toutes disciplines confondues, c’est un tremplin formidable pour un nouveau souffle. Ça commence fort. Intitulé Faites la place ! c’est un premier week-end très chorégraphique qui s’annonce autour d’une version « outdoor » de Contemporary Dance 2.0., cette ode fulgurante à la jeunesse d’aujourd’hui signée Hofesh Shechter. Le chorégraphe Saïdo Lehlouh réinvente Apaches, performance éphémère réunissant 20 danseurs professionnels et 100 amateurs en investissant le tour de la place. Ambra Senatore organise une promenade autour de la Tour Saint-Jacques et Arno Schuitemaker électrise le public par les mouvements ondoyants de trois corps dans une ambiance clubbing. Ces trois chorégraphes donnent aussi des ateliers danse, tandis qu’une initiation aux sports urbains, futures disciplines olympiques, est prévue avec le Urb’all Hip-Hop 360 Show qui précèdera les préliminaires puis le Battle Pro National (dont on verra la finale mondiale le 1er octobre) et une Hip-Hop Party.

Effervescence créative

La Troupe de l’imaginaire quant à elle propose le dimanche des Consultations poétiques, un moment unique et privilégié où un artiste prend le rôle d’un médecin poète et reçoit un « patient » pendant vingt minutes de consultation et lui prescrit un poème singulier. À noter que toutes les représentations des 9 et 10 septembre sont entièrement gratuites et accessibles à tous les publics. Les autres occurrences de ce festival ont lieu du 15 au 17 septembre, avec La Place en mouvement, qui réunit une parade danse déambulatoire et un spectacle de Tidiani N’Diaye, Mer Plastique, une Grande marche assortie d’un spectacle de Lisbeth Gruwez, Nomadics (version scène et version place), des installations performance de Jordi Galí ou Tiagué Ahmed, à nouveau des Consultations poétiques par la Troupe de l’imaginaire du Théâtre de la Ville, et deux performances participatives avec les Collectifs Minuit 12 et Le Bruit qui court. Du 18 au 24 septembre ce sera Place à l’Afrique avec un concert de Youssou Ndour, de la musique encore avec une soirée Amapiano/Afrobeats ou 50 nuances de Rumba, de la danse avec Nadia Beugré, Robyn Orlin, et toujours les Consultations poétiques et l’installation de Taigué Ahmed. Enfin, du 1er au 15 octobre, ce sera Place à la Jeunesse, avec au menu (La)Horde, Akram Khan et Marco Da Silva Ferreira et un concert des étudiants du Conservatoire de Paris.

Agnès Izrine