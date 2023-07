Le récit autobiographique de cette anthropologue qui sort blessée, mais vivante, de sa rencontre avec un ours sur les pentes enneigées du Kamtchaka est remarquablement adapté – et incarné – par la comédienne et metteuse en scène Emilie Faucheux. Un spectacle captivant aux profonds enseignements.

« En ce jour du 25 août 2015, l’événement n’est pas : un ours attaque une anthropologue française quelque part dans les montagnes du Kamtchaka. L’événement est : un ours et une femme se rencontrent et les frontières entre les mondes implosent ». D’emblée l’autrice, dont les travaux portaient sur les rapports entre humains et non-humains, signale que ce qui lui est arrivé ce jour-là revêt à ses yeux une importance essentielle qui dépasse le cadre de l’accidentel. La véritable dimension du récit fait signe vers l’entrechoc de différents mondes auquel le corps de la rescapée sert de champ de bataille en ouvrant sur l’une des grandes préoccupations de notre temps : « Comment pouvons-nous tisser à nouveau des attachements harmonieux avec nos milieux de vie et cesser de nous comporter sur Terre comme des consommateurs dans un supermarché ? ».

Un duo envoûtant

La véritable réussite de cette adaptation tient à l’entrelacement des matières sonores, lumineuses, dramaturgiques qui compose un spectacle incantatoire, hypnotique. L’incarnation d’Emilie Faucheux se tient, sobrement, au plus près des intentions de l’auteure. Touchante, vivante, drôle alors même que le sujet est grave, liant l’intime au politique en évitant l’écueil du dogmatisme et du sensationnalisme, elle donne corps au monologue dans une forme minimaliste qui exalte les qualités du récit et favorise l’appropriation des questions qu’il soulève. Sur scène la comédienne dialogue avec le musicien percussionniste et vocaliste Michael Santos, véritable partenaire de jeu. Conçue pour « faire voir par le son », la création sonore faites de rythmes, de respirations, de râles, de chants, de sons électro, d’inventions « bruitistes » multiples, favorise le transport vers ces territoires mentaux ouverts par le texte qui restent à explorer et à penser.

Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens