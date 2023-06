Spectacle tout public à partir de 7 ans, Dominique toute seule fait d’une forêt le point de départ d’un retour à la vie.

Mais qu’arrive-t-il donc à Dominique. ? Cette jeune femme devient de plus en plus invisible, sa peau translucide. Elle disparaît et l’accepte parce que « c’est comme ça ». Un jour sa maison est hypothéquée, ses affaires saisies, elle part de chez elle et rejoint l’orée du bois. Commence là la découverte de nouvelles sensations, parfois rudes, et celle d’un monde particulièrement peuplé. Ainsi, petit à petit, Dominique reprend corps, reprend vie. Sur scène, Garance Durand-Caminos et Tom Geels interprètent Dominique, son ange gardien, les narrateurs et personnages de cette aventure extraordinaire, pleine d’humour et touchante. Entre narration, incarnation et chants polyphoniques, Dominique toute seule propose un spectacle familial pour retrouver dans les sous-bois le goût de ce dont on a vraiment envie.

Eric Demey