Le « G.R.O.O.V.E » de Bintou Dembelé fait sien l’Opéra d’Avignon

La chorégraphe Bintou Dembelé triomphe avec sa déambulation qui emmène son public du parvis du Palais des Papes au plateau de l’Opéra d’Avignon. Un moment hors du temps, où les danses urbaines sont mises en lumière dans un message on ne peut plus précieux.

Sur le parvis brûlant du Petit Palais, sous la statue dorée de la cathédrale Notre-Dame-des-Doms qui surplombe l’espace et sous le soleil tapant, Célia Kameni élève la voix. En vertugadin cuivré et en veste en jean ajustée, la chanteuse enveloppe d’un refrain cristallin le public constitué en cercle, et rend hommage à Nina Simone. Bintou Dembelé parcourt cet espace déserté, entre arrêts et silences. Son corps répond à Célia, en épouse les rythmes et se suspend, dans une gestuelle forte, solide, qui fait du sol aride son premier soutien. Au terme de cette première partie, le public divisé en trois entame la découverte du programme dans les espaces de l’Opéra. Chaque groupe évolue dans un ordre différent : du foyer à la salle de spectacle, en passant par le plateau, le public est invité à évoluer à tâtons. La proximité et l’incertitude créent un espace-temps hors-norme, quelque peu perturbé par les transitions entre les sessions mais qui plus largement entraîne les spectateurs dans une réflexion qui se dévoile petit à petit.

La pensée marronne et les danses urbaines investissent l’espace

C’est sur le plateau sombre fermé de la salle de spectacle que se dessine le propos. La troupe fend alors le public en trainant l’un des leurs au sol. Il faudra lever les yeux pour comprendre le sens de la scène violente, immortalisée tragiquement par le crépitement des flashs d’appareils photo. La filiation de la pensée marronne prend place et délivre son message, celui qui dénonce l’oppression des peuples contraints mais qui surtout, questionne son héritage culturel, ici performé par le mouvement dansé. Après la projection de film-documentaires captivants, parcourant les danses urbaines et leurs racines, retraçant les mécanismes de leurs genèses de l’Inde aux États-Unis, l’ensemble des spectateurs se rejoint en salle pour célébrer, enfin, le passage de la rue à la scène que la déambulation engage. Des extraits des Indes Galantes, pièce pour l’Opéra de Paris aux lignes impeccables et fortes créée en 2019, diffusent les airs de Jean-Philippe Rameau avant que les danseurs n’y imposent leurs gestuelles personnelles : krump, vogguing, dancehall, dab, la ronde collective les accueille avec générosité et les fait briller. L’énergie gronde sur scène, les artistes enjoignent le public à se lever tandis que la partition de Rameau défile, jusqu’à ce qu’un DJ prenne place pour achever de transformer la salle de l’Opéra en dancefloor inattendu. Les artistes conquièrent le lieu à raison et envahissent le public. Le final, grandiose, convoque une culture partagée : tandis que Beyoncé fait entendre ses notes, l’histoire contée par Bintou Dembelé et les siens demeure.

Louise Chevillard