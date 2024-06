Comment faire famille quand on a été abandonné par sa mère ? Tom retrace le parcours résilient d’un enfant pas gâté sur le point de devenir père à son tour.

C’est certainement quand on devient parent qu’on se rend compte qu’il est important d’avoir fait le point, ne serait-ce qu’un peu, sur sa propre enfance. Tom en prend conscience un peu tard malheureusement – aux portes de la parentalité. Cependant, le texte de Stéphanie Mangez lui permet d’effectuer ce salutaire retour dans le passé. Abandonné par sa mère, placé en famille d’accueil, pour Tom, la vie n’a pas été un long fleuve tranquille, au moins dans sa première partie. Des « parents » bien intentionnés mais bien maladroits aussi. Un « frère » qui le bombarde de questions. Tom se mure dans le silence et peine à faire famille avec ceux qui l’accueillent.

Les soubresauts d’une famille improvisée

Après avoir travaillé sur l’histoire d’un père ex-soixante-huitard qui propose à ses enfants d’apprendre à le « déconnaître » (Délivrés de famille), Jean-Luc Voyeux renoue avec la question parentale en mettant en scène cette comédie dramatique au style vif. Les épisodes de la vie de Tom défilent et dessinent le parcours d’un homme qui parvient à se construire à travers une « fable qui élève nos consciences et nous rend plus tolérants, plus humains ». Dans une scénographie d’éléments mobiles dessinant divers lieux, et par moments supports de vidéoprojections, Marie-Elisabeth Cornet, Tristan Jerram, Antoine Vaillant et Jean-Luc Voyeux font revivre les soubresauts de cette famille improvisée qui peine à le devenir vraiment. Est ici en question « la place de l’enfant et donc de l’adulte dans son microcosme, et par extension dans la société ». Un vaste programme qui résonne tout particulièrement avec les questionnements adolescents.

Eric Demey