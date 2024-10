Tiran Willemse et Aurélien Dougé en solos

L’Atelier de Paris accueille un double plateau alimenté par les créations des deux danseurs-performeurs Tiran Willemse et Aurélien Dougé, en partenariat avec le Centre Culturel Suisse et Danse Dense.

C’est sans doute son autre casquette de plasticien qui a guidé Aurélien Dougé dans les méandres de cette nouvelle création, qui offre une tentative captivante d’habiter l’espace. Inspiré par des résidences de recherche à New York, au Japon ou dans les Alpes suisses, il a arpenté des territoires par la marche, tout en glanant des gestes, en expérimentant les territoires dans leurs dimensions géographiques et culturelles. Aux Lointains traduit, dans l’épure du plateau et le dispositif lumineux de Luc Gendroz, une forme de voyage minimal mais puissant. Tiran Willemse, chorégraphe sud-africain également basé en Suisse, s’attache quant à lui à un aspect de la culture des Afrikaners – les majorettes – qu’il confronte, par les mouvements des mains, aux gestes des starlettes blanches ou de rappeurs afro-américains. Blackmilk utilise la représentation des corps et l’expression des cultures pour nous ouvrir aux zones grises et complexes de l’identité.

Nathalie Yokel