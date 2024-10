La Malpaso Dance Company en trois étapes

La danse contemporaine cubaine reste peu représentée ; voici une belle occasion de voir le travail de la troupe d’Osnel Delgado, dans trois brèves et belles partitions.

Osnel Delgado est un enfant de la danse à Cuba : formé à l’école de danse de La Havane, il devient ensuite interprète à la Danza Contemporanea de Cuba. En 2012, il fonde la compagnie indépendante Malpaso, qui compte aujourd’hui douze danseurs. Avec un credo : défendre la culture chorégraphique et musicale cubaine, et emmener avec lui le meilleur de la danse à travers les propositions des meilleurs chorégraphes internationaux. C’est ce que reflète ce triple programme de trois courtes pièces, qui s’ouvre sur une création du directeur artistique lui-même. Dancing Island retrace l’histoire des danses sociales cubaines, de la rumba à la salsa, puis laisse place à Tabula Rasa d’Ohad Naharin (1986) et Woman with water, un duo que Mats Ek créa en 2020.

Nathalie Yokel