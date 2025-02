Timeline Émile Parisien

Imaginé par Juliette Poitrenaud, ce concept en trois temps – passé, présent et futur – permet de mettre le focus sur un musicien. Ce mois-ci le saxophoniste Émile Parisien.

En mars, c’est le saxophoniste Émile Parisien qui est au centre du je(u). Pour se raconter au passé, il en repasse le 6 mars par la Belle Époque avec Vincent Peirani, premier album avec celui qui est désormais quasiment son alter ego depuis des années. Le lendemain, le natif de Cahors réunira son quartette historique, récompensé d’une victoire en 2024 pour Let them cook, l’album qui célébrait leurs vingt ans d’alliage étonnant. Enfin, le 8 mars, Émile Parisien se projettera dans une nouvelle aventure avec Theo Crocker, le trompettiste avec lequel il échange régulièrement depuis 2018. De quoi augurer de beaux lendemains, si l’on en juge le combo qui les accompagnera : Manu Codjia, Jozef Dumoulin et Gautier Garrigue – on a entendu pire comme attelage.

Jacques Denis