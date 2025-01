Cristina Branco, une des grandes voix du fado

La Portugaise Cristina Branco poursuit dans la même voie, là où la tradition se conjugue au présent de son suggestif.

C’est en bonne compagnie, celle de son classique trio – Bernardo Couto à la guitare portugaise, Bernardo Moreira à la contrebasse et Luis Figueiredo au piano – que la grande dame du fado revient, avec dans ses bagages le répertoire de son récent disque, Mãe, la mère en portugais, où se mêlent thématiques traditionnelles et compositions personnelles. Un mariage sur lequel elle a bâti disque après disque une identité qui encre ses paroles dans le champ du contemporain. « Il ne s’agit plus de parler des clichés de la société portugaise, de la mer, des marins, des découvreurs qui partaient et des femmes restées seules à pleurer. Le fado représente beaucoup plus que ça, c’est parler d’aujourd’hui, de la guerre s’il le faut. ».

Jacques Denis