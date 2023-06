Rencontre au sommet entre deux artistes israéliens : l’une est danseuse flamenco, l’autre est danseur contemporain, habitué des scènes internationales.

Hillel Kogan fait souvent de la rencontre l’alpha et l’oméga de ses créations, pourvu qu’il les provoque, voire même qu’elles soulèvent des questionnements politiques au-delà du seul corps de la danse. Dans cette nouvelle création, le chorégraphe continue de traiter la question de l’identité, en s’attachant à une culture spécifique a priori éloignée de ses propres radars, en tant que danseur contemporain reconnu notamment pour son travail au sein de la compagnie Batsheva. Ici, le titre de la pièce donne une indication sur les pistes de travail explorées avec la danseuse Michal Natan : la souffrance qu’exprime le flamenco à son paroxysme (« pain », en anglais), et l’Espagne (« Spain »). Danse et texte se croisent pour mieux faire surgir les clichés, et interroger l’identité, si tant est qu’on puisse, librement, la « performer ».

Nathalie Yokel