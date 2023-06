« La Valse à Newton », la nouvelle création de Frédéric Cellé

Un titre très enlevé qui contient à la fois les lois de la physique et l’éclat de la danse : voici la nouvelle création de Frédéric Cellé.

Ce nouveau spectacle est indissociable d’une recherche sur l’agrès que la compagnie Le Grand Jeté ! a entrepris en amont avec l’École Nationale Supérieure des Arts et Métiers de Cluny. Avec la scénographe Anouk Dell’Aeira, le régisseur Valentin Roby et la complicité des élèves et des professeurs, est né un objet scénographique faisant office d’agrès. Avec pour référence le pendule de Newton, objet fascinant composé de billes de métal et révélant les incroyables mystères du mouvement et de l’énergie, l’agrès devient le support à d’autres expériences invitant le corps, entre acrobatie et danse, à l’appréhender. La mécanique du pendule est une évocation du temps, et la physicalité des corps vient en appuyer ses variations, ses suspensions, elle joue ainsi sur l’instabilité et apporte à l’ensemble une touche d’émotion et de poésie.

Nathalie Yokel