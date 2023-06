« Corps Sonores Duo » de Massimo Fusco

Massimo Fusco nous propose un espace hors du temps : s’allonger, écouter, sentir dans son corps… Pour mieux s’en retourner à soi et aux autres.

Massimo Fusco est l’artiste associé au Centre de Développement Chorégraphique des Hivernales. Les spectateurs de danse auront largement pu le découvrir chez un grand nombre de chorégraphes de la danse contemporaine comme Jean-Claude Gallotta, Christian Rizzo, Alban Richard, Giselle Vienne, Mélanie Perrier, Dominique Brun… Son corps virtuose n’est pas ce qu’il met en avant dans son travail personnel. Et pour cause : diplômé en massage Tui Na, il irrigue sa démarche des apports des pratiques somatiques pour mieux ouvrir notre rapport au monde et à l’autre. Corps Sonores est à expérimenter comme une installation, confortablement lové dans des coussins. Au casque, des pastilles sonores donnent à entendre des témoignages recueillis sur des problématiques intimes de corps, pendant que deux danseurs pratiquent le massage. Entre salon de massage et salon d’écoute, une expérience inédite à vivre intensément.

Nathalie Yokel