Nicolas Fraissinet, Cordes sensibles

Nicolas Fraissinet propose un concert presque acoustique, sensible et affûté.

Joueur habile des habillages sonores qui plantent une ambiance en peu d’effets, Nicolas Fraissinet arrange ses albums avec un art de la mise en forme terriblement léché. Sur scène, le musicien est aussi affûté, moins électro pop et plus charnel, donnant accès à la sensibilité vocale et instrumentale de son interprétation, à une intensité qui regarde droit dans les yeux. La réinterprétation de son propre répertoire donne une puissance différente à ses textes et à sa voix, car Fraissinet ose réinventer ses propres textes selon les formats : du roman à l’album, de la vidéo au concert, chaque médium répond aux autres, les complète, les repense. À l’Arrache-Cœur, il jouera avec sa complice de longue date, la violoniste Rosalie Hartog, en une version intime de son spectacle grand format Des étoiles dans les yeux.

Vanessa Fara