Dans cette pièce, Aina Alegre choisit de déployer une dialectique de « l’entre-deux » à tous les endroits du plateau et du corps, laissant planer le mystère sur ses neuf interprètes.

C’est par le souffle d’un trombone que cette création chorégraphique et musicale débute, affirmant, par le corps et le son, l’idée initiale de la chorégraphe. Celle-ci prend vite forme dans la danse, lorsque le geste frappe l’air, les bras fouettent l’espace, les rondes le dessinent, quand les courses et les sauts exercent une pression palpable sur l’atmosphère. Aina Alegre a voulu en effet donner une consistance à l’air qui nous entoure comme à celui qui circule en nous, a souhaité matérialiser son existence à travers le mouvement des corps, la musique et les vibrations de l’espace. C’est donc un air chargé et puissamment conducteur qui habite la pièce, qui donne à ressentir tout ce qui se passe « entre » les corps, et toutes les résonances invisibles qui peuplent les interstices. Dès lors, la chorégraphe nous fait voyager dans de multiples entre-deux, qu’elle explore dans toutes les directions. Via la danse bien sûr, qui oscille entre moments de célébration collective mâtinés de réminiscences folkloriques, et incursions marionnettiques aux rythmes fragmentés.

This is not, ou Ceci n’est pas

La musique fait de même, affirmant tantôt la solennité des cuivres, tantôt la légèreté d’une fanfare. Quant à la lumière, elle ouvre des possibilités entre un soleil crépusculaire tamisé et des vibrations stroboscopiques épuisantes. Tous ces entre-deux font du spectacle un acte de résonance des choses entre elles, une ode au temps passé et au temps futur. Souvent, Aina Alegre pousse les danseurs dans la répétition, les remet à l’épreuve de leurs sensations, relance le cycle du mouvement dans un commentaire de leur propre danse. De fait, THIS IS NOT (an act of love and resistance) se clôt en gardant sa part de mystère, laissant le spectateur dans l’attente du monde nouveau promis par cet appel d’air. Si la chorégraphe ne tranche pas, c’est la musique qui le fait, vers un groove volontairement chaloupé et souriant.

Nathalie Yokel