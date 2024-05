Something like this

« Le spectacle que j’aurais voulu voir quand j’étais jeune » : c’est l’aveu de Sonya Lindfors, récompensée à Helsinki pour sa création qui porte de nouveaux discours sur l’altérité.

Camerounaise et finlandaise, Sonya Lindfors travaille sur les représentations du corps noir et la remise en question des structures de domination. Ce spectacle est né du désir de s’adresser d’abord à un public de jeunes gens, de montrer le pouvoir du vivre ensemble et de la communauté, à travers la culture de la street dance. Dans un univers chaleureux baigné de fumigènes et néons, quatre performeurs réinventent les fondamentaux du hip hop dans un élan de fraternité et de joie. La chorégraphie s’appuie sur des séquences de démonstration façon show de danse, avec intermède de DJing et conclusion en rap collectif. Une célébration de la culture et la jeunesse, en discussion directe avec le public.

Nathalie Yokel