Après le magnifique Möbius avec la Compagnie XY et Corps Extrêmes, Rachid Ouramdane continue de creuser la veine aérienne en associant quatre highliners au Ballet du Grand Théâtre de Genève.

Comment est né Outsiders ?

Rachid Ouramdane : Outsiders fait suite à l’invitation que Sidi Larbi Cherkaoui m’a faite en arrivant au Ballet du Grand Théâtre de Genève. Il y a là-bas un service très intéressant qui s’appelle LA PLAGE et qui a pour finalité de créer diverses interactions avec l’environnement du théâtre, la ville. Il m’a semblé que s’il pouvait y avoir croisement avec l’environnement, c’était avec les Alpes, la montagne. Nous avons donc décidé d’associer au Ballet du Grand Théâtre de Genève Nathan Paulin, avec lequel je travaille régulièrement, et trois autres highliners.

« Tout le travail consiste à développer une écriture donnant l’impression qu’ils volent comme des étourneaux. »

Comment highliners et danseurs vont-ils cohabiter sur scène ?

R.O. : Je vais continuer de creuser ma réflexion autour d’une écriture par essaims, par murmurations, faussement brouillonne, dans laquelle apparaissent des motifs aériens. La scénographie sera faite de lignes noires qui vont être tendues dans plusieurs directions et viendront comme lacérer un espace entièrement blanc. Les quatre highliners évolueront sur certaines de ces lignes pendant que le Ballet interagira avec des envolées, des projections. Tout le travail consiste à développer une écriture donnant l’impression qu’ils volent comme des étourneaux au milieu de câbles électriques, dans tous les sens.

Qu’en est-il de la partition musicale ?

R.O. : Cela faisait un moment que j’entendais parler de Julius Eastman, un compositeur minimaliste des années 1980 dont on redécouvre aujourd’hui le travail. J’avais envie de me confronter à son écriture avec toute l’appétence que j’ai pour ces partitions répétitives. LA PLAGE m’a proposé de travailler avec Stéphane Ginsburgh, qui enseigne le piano à la Haute école de musique de Genève et a réalisé des enregistrements de Julius Eastman. Il dirigera pour la création quatre de ses étudiants et en fonction des lieux de tournée la musique pourra être ensuite enregistrée.

Propos recueillis par Delphine Baffour