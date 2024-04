Ambiance familiale électrique pour un conflit entre tradition et jeunesse, dans lequel Kwame Asafo-Adjei pèse ses mots et ses gestes.

De quel poids les non-dits lestent-ils les corps ? Kwame Asafo-Adjei, qui a bien nommé sa compagnie Spoken Movement (Mouvement parlé), tente d’y répondre dans Family Honor, une pièce dont une première ébauche de dix minutes avait déjà gagné le Premier prix du Concours Danse Elargie en 2018 et qui a été, dans sa version complète, lauréate de nombreux prix internationaux. Le chorégraphe d’origine ghanéenne a commencé la danse à 16 ans, inspiré par Michael Jackson. Depuis, avec sa compagnie basée à Londres, il s’attache aux expériences de vie comme aux problèmes sociétaux, et veut refléter son époque, ses thèmes prépondérants étant la tension et la progression de la culture noire.

Questions d’honneur…

Pour cette pièce, il s’est souvenu d’une conversation dont il a été témoin au Ghana entre son père et sa sœur, afin de créer ce huis clos d’une intense expressivité. Les deux personnages, incarnés à différentes époques par trois interprètes d’exception (Catrina Nisbett, Stefano Addae et Kwame Asafo-Adjei) s’affrontent autour de codes moraux et d’un supposé « péché », enfreignant des règles ancestrales de leur communauté. Dans un style de mouvement qui fusionne hip-hop et danse contemporaine, la pièce capture les instants d’une dynamique familiale à travers une gestuelle héritée de ses origines ghanéennes et une théâtralité affirmée. Family Honor, volontiers provocateur, explore l’impact de la religion et des contraintes de genre au sein de relations à couteaux tirés. Tout en abordant les réalités quotidiennes, Kwame Asafo-Adjei crée une pièce rythmée, aussi tranchante qu’intrigante.

Agnès Izrine