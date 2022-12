This is how you will disappear est un collector de Gisèle Vienne que Chaillot programme hors les murs à La Colline. Un spectacle envoûtant, à la beauté chaotique.

Voilà plus de 12 ans que Gisèle Vienne créait à Avignon This is how you will disappear. C’était alors la benjamine de la programmation d’Hortense Archambault et Vincent Baudriller, un temps où les spectacles transdisciplinaires se taillaient la part belle dans la Cité des Papes. Depuis, l’artiste qui transforme ses interprètes en inquiétantes marionnettes a creusé le sillon de spectacles hypnotiques à nuls autres pareils. Les fantômes de Lynch, Kantor, Maeterlink ou Gus Van Sant s’y croisent dans des atmosphères aux musiques électro-saturées. Jonathan Capdevielle s’y est révélé. Adèle Haenel n’a pas hésité. Sorte de collector de cette metteuse en scène, chorégraphe et plasticienne, This is how you will disappear déploie de nouveau, douze ans après, son atmosphère brumeuse et sa forêt fantastique sur le grand plateau du théâtre de La Colline, où Chaillot s’est pour l’occasion délocalisé.

Un faucon et une chouette blanche

Une gymnaste à la beauté parfaite et son entraîneur autoritaire y croisent un rocker en proie à des pulsions de destruction. Dans une forêt d’hiver d’arbres aux branches nues, à l’épais tapis de feuilles qu’envahit sporadiquement la brume et que traversent un faucon et une chouette blanche, ces trois personnages incarnent des archétypes culturels, figures de fascination de nos sociétés. Mais des phénomènes météorologiques étranges viennent chambouler perceptions et sensations et faire basculer l’histoire dans un registre fantastique. Le reste ne se raconte pas, se vit, s’expérimente, à travers le texte (minimaliste) de Dennis Cooper, la création musicale de Stephen O’Malley et Peter Rehberg et les sculptures de brume de Fujiko Nakaya, savamment orchestrées par Gisèle Vienne.



Eric Demey