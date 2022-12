Les Rencontres d’Hiver du Méta

Deuxième temps public du Méta – CDN, les Rencontres d’Hiver installent du 24 au 29 janvier 2023 leur QG à la Maison des Étudiants sur le campus de Poitiers. Ici et dans d’autres lieux de la région, le spectacle vivant se partage de belles et diverses façons.

De son absence de lieu de diffusion dédié, le Méta – CDN fait à chacun de ses temps publics une force différente. Ses Rencontres d’Hiver 2023 tiennent en grande partie leur force, leur singularité au lieu d’implantation de leur QG : la Maison des Étudiants (MDE), située sur le campus de Poitiers. Dans ce lieu convivial où se croisent toutes les générations d’artistes et de public, ainsi que dans d’autres structures partenaires de la Région Nouvelle-Aquitaine, les arts vivants s’invitent sous des formes très variées. Du 24 au 29 janvier, des spectacles aux esthétiques différentes côtoient avec bonheur des rencontres plus intimistes : un « Café de la pensée », une causerie dédiée aux artistes, la présentation d’une carte blanche offerte à Nicolas Schmitt et Thomas Guené, un brunch littéraire, la lecture publique des Grandes illusions par son auteur Arthur Dreyfus et Anne Alvaro ou encore des soirées festives. Avec le Méta, les arts ne se laissent pas paralyser par l’hiver.

Des histoires dans la Ville

Les Rencontres s’ouvrent en grande pompe et explosions au Théâtre Auditorium de Poitiers (TAP) avec La Grammaire des mammifères de William Pellier, mis en scène par Jacques Vincent et interprété par huit comédiennes et comédiens de l’ensemble artistique du Théâtre Olympia. Direction ensuite le Centre d’Animation de Beaulieu pour la première création de Pascale Daniel-Lacombe en tant que directrice du Méta : Dan Då Dan Dog du Suédois Rasmus Lindberg, conte contemporain ancré dans notre époque incertaine. Après un concert du groupe ukrainien Dakhabrakha à la MDE, c’est avec Georges Perec que se poursuivent les festivités hivernales du Méta. Mise en scène par Anne-Laure Liégeois, son Augmentation plonge la Maison des 3 Quartiers dans l’absurde de la bureaucratie, tandis que dans ses deux volets de la Trilogie des identités Marcus Lindeen interroge la stabilité de nos identités. Les Rencontres s’achèvent avec une immersion dans un service d’urgence imaginée par Julie Rossello-Rochet, et par la découverte de La Zone, un solo autobiographique où Nadia Larina revient à ses racines russes et ukrainiennes. En attendant le printemps.



Anaïs Heluin