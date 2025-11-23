Thibault Noally et Les Accents font redécouvrir Il Tamerlano de Vivaldi avec Carlo Vistoli dans le rôle-titre.

Moins connu que le chef-d’œuvre de Haendel sur l’histoire de Tamerlan, chef turco-mongol qui a vaincu le sultan Bajazet, Il Tamerlano de Vivaldi est un pastiche. Cette pratique courante dans l’opéra baroque italien, qui s’est également diffusée ailleurs en Europe, consistait à réutiliser de la musique déjà écrite sur de nouveaux vers – un moyen à l’époque pour réentendre des airs célèbres dans des ouvrages composés rapidement dans le cadre d’un système d’exploitation lyrique où les reprises n’existaient pas. Dans cet opus créé lors du carnaval de Vérone de 1735, Vivaldi a écrit les récitatifs et le dernier air d’Asteria, le reste des airs, l’ouverture et le finale reprennent des partitions du Prêtre roux lui-même et de ses contemporains célèbres, Broschi, le frère de Farinelli, Porpora, Hasse et un certain Giacomelli aujourd’hui oublié. Redécouvert par Fabio Biondi qui l’a gravé en 2004, Il Tamerlano est confié à un autre chef venu du violon, Thibault Noally, avec son ensemble Les Accents, et l’un des grands contre-ténors du moment dans le rôle-titre, Carlo Vistoli.

Gilles Charlassier