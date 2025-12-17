Le Chœur de Radio France interprète le Requiem d’Olivier Greif, compositeur mystérieux et prolifique, décédé en 2000.

Le Requiem pour double chœur a capella est l’une des dernières œuvres composées par Olivier Greif, peu avant sa disparition prématurée, à l’âge de cinquante ans. Depuis longtemps (depuis toujours), la mort hantait sa musique, comme la nuit ou l’errance. Dès 1979, il avait livré l’étonnante et poignante Sonate de requiem, hommage à sa mère, qu’il avait reprise en 1991, à l’aube de sa très prolifique dernière période créatrice. La violoncelliste Emmanuelle Bertrand et le pianiste Pascal Amoyel en présentent un extrait, parmi d’autres saisissantes pages de musique de chambre (tirées du quintette The Tale of the World, de la sonate pour deux violoncelles The Battle of Agincourt et de la 22e Sonate pour piano « Les Plaisirs de Chérence »), en amont du Requiem dirigé par Lionel Sow.

Jean-Guillaume Lebrun