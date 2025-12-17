Elsa Rooke met en espace Anatomy of Love, un doublé Bernstein

Elsa Rooke met en espace Anatomy of Love, un diptyque sur le thème de la vie conjugale associant Trouble in Tahiti avec Arias and Barcarolles de Bernstein, pour les jeunes solistes de l’Atelier Lyrique Opera Fuoco sous la direction de David Stern.

Bref opéra de chambre en un acte et sept scènes d’une quarantaine de minutes composé par Bernstein au début des années cinquante, Trouble in Tahiti décrit le désenchantement de l’amour conjugal dans la classe moyenne américaine investissant des banlieues standardisées, où le désir migre des sentiments à la réussite matérielle. Entre blues, jazz et tradition lyrique classique, la partition, qui connaîtra, trente ans plus tard, une suite avec A Quiet Place, dévoile la fragilité et la banalité du quotidien dans une ambivalence entre satire et émotion. En formant un diptyque avec le cycle de mélodies Arias and Barcarolles et son atmosphère de tendresse mélancolique, Elsa Rooke propose un tableau de l’intimité du couple contemporain à l’heure de la société de consommation, porté par le génie musical polymorphe de Bernstein. Projet conçu pour l’Opéra de Massy, avec l’Orchestre national d’Île-de-France dirigé par David Stern, Anatomy of Love met en avant les jeunes solistes de l’Atelier Lyrique Opera Fuoco, et illustre une des alternatives créatives dans le paysage opératique.

Gilles Charlassier