Classique / Opéra - Agenda

Justin Taylor réunit trois autres clavecinistes avec son ensemble Le Consort

Justin Taylor réunit trois autres clavecinistes avec son ensemble Le Consort - Critique sortie Classique / Opéra Boulogne-Billancourt La Seine Musicale
©Le Consort. © Julien Benhamou
Le Consort. © Julien Benhamou

La Seine musicale / concertos baroques

Publié le 17 décembre 2025 - N° 339

Autour de son ensemble Le Consort, Justin Taylor réunit trois autres clavecinistes pour les concertos à plusieurs claviers de Bach, mis en regard d’œuvres de Vivaldi.

Dans un récent disque intitulé « Bach et l’Italie », Justin Taylor retrouvait les traces de Scarlatti, Marcello et Vivaldi dans les pièces de Bach, dont le célèbre concerto italien. Pour ce concert il s’entoure de son professeur au CNSM de Paris, Olivier Baumont, et de ses consœurs Béatrice Martin et Louise Acabo, pour interpréter des concertos à deux, trois et quatre claviers. Ce dernier est une transcription d’un concerto pour quatre violons tiré du recueil L’Estro armonico de Vivaldi, que Le Consort fera entendre – la confrontation est passionnante – avec notamment Théotime Langlois de Swarte et Sophie de Bardonnèche en solistes.

 

Jean-Guillaume Lebrun

A propos de l'événement

ensemble Le Consort
du jeudi 22 janvier 2026 au jeudi 22 janvier 2026
La Seine Musicale
Île Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt

à 20h. Tél. : 01 74 34 53 53.

