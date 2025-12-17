Autour de son ensemble Le Consort, Justin Taylor réunit trois autres clavecinistes pour les concertos à plusieurs claviers de Bach, mis en regard d’œuvres de Vivaldi.

Dans un récent disque intitulé « Bach et l’Italie », Justin Taylor retrouvait les traces de Scarlatti, Marcello et Vivaldi dans les pièces de Bach, dont le célèbre concerto italien. Pour ce concert il s’entoure de son professeur au CNSM de Paris, Olivier Baumont, et de ses consœurs Béatrice Martin et Louise Acabo, pour interpréter des concertos à deux, trois et quatre claviers. Ce dernier est une transcription d’un concerto pour quatre violons tiré du recueil L’Estro armonico de Vivaldi, que Le Consort fera entendre – la confrontation est passionnante – avec notamment Théotime Langlois de Swarte et Sophie de Bardonnèche en solistes.

Jean-Guillaume Lebrun