La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°338
décembre 2025
Classique / Opéra - Agenda

L’intégrale du Clavier bien tempéré à six jeunes pianistes

L'intégrale du Clavier bien tempéré à six jeunes pianistes
©Légende : Le pianiste Julian Trevelyan Crédit : Paul Reinhard
Légende : Le pianiste Julian Trevelyan Crédit : Paul Reinhard

Théâtre des Abbesses / Piano

Publié le 17 décembre 2025 - N° 339

Le Théâtre des Abbesses présente une intégrale originale du Clavier bien tempéré de Bach, jouée par six pianistes lauréats de l’Artist Diploma de l’Ecole Normale de Musique Alfred Cortot.

En deux livres de 24 Préludes et Fugues chacun, le Clavier bien tempéré est l’un des sommets de l’histoire de la musique, en parcourant l’ensemble de la gamme chromatique. La variété mélodique et contrapuntique au fil du recueil dépasse largement la systématisation didactique et atteint une richesse poétique qui n’a cessé depuis de nourrir les compositeurs. Comme dans d’autres grands cycles de Bach, l’instrument requis n’est pas précisé, et le Cantor de Leipzig a dû jouer les numéros aussi bien au clavecin, au clavicorde ou à l’orgue. Les pianistes n’ont pas tardé à s’approprier l’œuvre, et elle compte aujourd’hui comme un jalon majeur de leur répertoire. À rebours de la légende du soliste démiurge, le Théâtre de la Ville invite six jeunes lauréats de L’Ecole Normale de Musique Alfred Cortot pour une intégrale collective : Fabrice Bligoud Vestad, Slava Guerchovitch, Ayame Ishise, Yedam Kim, Zu-An Shen et Julian Trevelyan.

 

Gilles Charlassier

A propos de l'événement

L'intégrale du Clavier bien tempéré à six jeunes pianistes
du dimanche 25 janvier 2026 au dimanche 25 janvier 2026
Théâtre des Abbesses
31 rue des Abbesses, 75018 Paris

à 11h et 15h. Tél. : 01 42 74 22 77.

A lire aussi sur La Terrasse

