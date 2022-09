Thee Sacred Souls, de la soul en version côte Ouest américaine

À l’occasion d’un superbe premier album, ce trio fondé en 2019 à San Diego débarque à Paris, avec dans ses bagages une science des chansons suaves à souhait.

Sitôt enclenché le premier titre de leur disque, le single Can I Call You Rose, l’ambiance est posée : voix tout soul et tempos à la coule, dans le droit fil des productions du label new-yorkais Daptone, qui a décidé de créer une sous-division californienne (Penros) pour accueillir ce trio basé à San Diego. Thee Sacred Souls persiste dans cette voie tracée depuis plus de vingt ans, des love songs certes à l’ancienne, mais qui trouvent un nouvel écho sur les scènes contemporaines. « Nous pouvons être innovants, honnêtes et nous lancer des défis en tant qu’artistes, mais nous pouvons aussi rendre hommage à nos fondations musicales », prévient ainsi le chanteur Josh Lane. À ses côtés, le batteur Alex Garcia et le bassiste Sal Samano sont raccords, délivrant des rythmiques qui hypnotisent sans forcer. Et quoi de plus normal de les retrouver, l’occasion de la parution de leur premier recueil, au New Morning, la salle qui a permis à bon nombre de débuter en France de longues et belles carrières.

J.Denis