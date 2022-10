Derrière ce titre lunaire se niche une création autour des nouvelles compositions de la pianiste Perrine Mansuy.

C’est une nouvelle pierre dans sa carrière qu’érige Perrine Mansuy. West Of The Moon, un voyage entre blues et folk, entre rythmiques intenses et harmoniques tout en élégance. Après s’être immergée dans la poésie de Katherine Mansfield, la pianiste explore cette fois de nouveaux espaces poétiques, direction la Lune, cet astre propice à bien des visions oniriques. Pour ce nouveau trip, la native d’Aix-en-Provence s’est choisi des compagnons au diapason : la flûtiste Naissam Jalal, qui trace elle aussi une voie dans les obliques, le contrebassiste fort en thèmes Simon Tailleu, et Jean-Luc Difraya, percussionniste et chanteur, son complice sur scène depuis plus de quinze ans.

Jacques Denis