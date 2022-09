Joao Bosco et Marcos Valle, le Brésil à Paris

Deux soirées pour réviser certains classiques du Brésil.

Drôle de hasard, ces deux légendes ont chanté les louanges de

Flamengo, le club de foot en rouge et noir. « Le président de Flamengo sera pour l’éternité le président du pays ! », osait en pleine dictature Marcos Valle (le 15 octobre) dans le remarquable Flamengo Até Morrer. Quant à Joao Bosco, qui se produit la veille, il déclara ainsi sa flamme en reprenant Hino do Flamengo de façon nettement plus subtile que l’originale. Ce n’est pas la seule chose qui unit ces deux compositeurs sevrés de sambas tout autant qu’influencés par la musique nord-américaine. Dans le cas du pianiste Marcos Valle, cela se traduit par une esthétique notamment empreinte de soul-funk et de pop psychédélique, devenue culte chez les chercheurs de son. S’agissant du guitariste João Bosco, son écriture majuscule se nourrit depuis belle lurette de jazz, voire de rock, accouchant de ballades dont la poétique douceur ne masque jamais une amertume quant à la situation politique.

J.Denis