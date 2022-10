Jazzanova et DJ Amir rendent hommage au label Strata Records

Quand le Berlin des années du jazz reprend le Detroit des années spiritual jazz, on tend l’oreille.

Tout est dans le titre de leur récent disque : Strata Records, The sound Of Detroit reimagined by Jazzanova. Autrement dit l’hommage à un label cultissime par un collectif devenu lui-même culte depuis ses débuts, au cœur de la vague nu jazz des années 1990, qui surfait sur les musiques électroniques. Vingt-sept ans et moins de cinq disques plus tard, revoilà donc les Berlinois en scène pour saluer le label dont le slogan était au début des années 1970 « The Sound of Detroit ». « Toutes les musiques pour tous ». Pas d’exclusive, nulle orthodoxie. Le nom même de ce label – Strata – indique un indice d’une manière de penser et jouer la musique : les strates d’une même histoire. Il suffit d’écouter la petite dizaine de galettes – 6 LP d’origine, dont le génial multi-instrumentiste Maulawi Nururdin, et son précurseur Street Rap –, pour se convaincre du caractère visionnaire de cette histoire, ressortie de l’oubli grâce à DJ Amir, convié aux manettes pour cet hommage on ne peut plus mérité.

J.Denis