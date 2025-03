« Black Lives », casting phénoménal

Débutée lors des confinements, l’aventure de Black Lives parvient à réunir un casting phénoménal cinq ans plus tard.

Le facteur déclencheur fut la pandémie, qui révéla l’inégalité de traitements, notamment en Afrique. Et si l’assassinat de George Floyd provoqua une lame de fond dont le projet tire son nom, l’idée de mettre en mouvement ce collectif allait vite se placer au-delà de l’unique question du racisme systémique qui plombe la planète. Stéfany Calembert, qui a fondé l’agence de production/booking Jammin’ Colors, est à l’origine de ce « pari fou », avec celui qui partage sa vie, le bassiste Reggie Washington. Un premier disque From Generation To Generation réunissait au fil des titres un sacré casting, sans forcément le convertir sur scène. Et puis un second album, justement baptisé People Of Earth, a transformé l’essai en succès, réunissant une équipe intergénérationnelle. À la clef des show bouillants qui défient les désuètes catégories.

Jacques Denis