“Gigenis : The Generation of the Earth”, chorégraphie Akram Khan

Avec une pièce forte aux thèmes actuels, Akram Khan revient à ses racines et remonte sur scène, avec six danseurs et sept musiciens.

Emblème du métissage des cultures et des danses, Akram Khan a réussi une synthèse unique entre Khatak et danse contemporaine, avec une virtuosité chorégraphique à nulle autre pareille. Dans sa dernière création, il poursuit cette convergence des styles en invitant à partager la scène avec lui les plus grands danseurs de danses savantes indiennes, comme Mythili Prakash, Vijna Vasudevan, Renjith Babu, Sirikalyani, et Mavin Khoo, artistes de Baratha Natyam, mais aussi Kapila Venu, spécialiste du Kutiyattam, l’une des plus anciennes traditions scéniques de l’Inde du Sud et sept musiciens tout aussi renommés. Absent de la scène depuis quatre ans, le danseur et chorégraphe revient donc à ses racines avec force. Gigenis : The Generation of the Earth reprend une histoire tirée du Mahabharata, le poème épique qui a été la pierre de touche de la carrière de Khan. La mère est au centre de l’histoire, interprétée par plusieurs danseuses différentes qui réfléchissent à leur vie d’épouse, de mère et de femme seule, dans un contexte de guerre porté par la composition sonore très lyrique de David Price et les éclairages de Zeynep Kepekli, qui rythment les différents cycles de vie et de saisons.

Agnès Izrine