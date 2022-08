The Silence de Falk Richter

Artiste associé au Théâtre national de Strasbourg (TNS), l’Allemand Falk Richter crée The Silence sur le plateau de la Salle Koltès de l’institution alsacienne. Un seul-en-scène « autofictionnel et politique » interprété par Stanislas Nordey.

Il vient d’être prolongé à la tête du TNS jusqu’au 31 décembre 2022. Avant de quitter le théâtre et l’école qu’il dirige depuis septembre 2014, Stanislas Nordey nous raconte une histoire proche de la sienne. L’histoire d’un fils qui « veille son père décédé et lui parle », qui « cherche à comprendre l’origine du gouffre » qui les a longtemps séparés. Né de l’union de la comédienne-pédagogue Véronique Nordey et du cinéaste Jean-Pierre Mocky, Stanislas Nordey a vécu loin de son père durant plus de 30 ans. Ce n’est qu’après la disparition de sa mère, en 2017, que le directeur du TNS a peu à peu renoué avec lui. Écrit en mis en scène par Falk Richter, The Silence « parle du traumatisme lié au silence familial ». Créé à Strasbourg, avant d’être présenté à Annecy et Bobigny, ce monologue « fait dialoguer récit intime et images filmées, pour interroger les conséquences du patriarcat sur les êtres et les sociétés ».

Manuel Piolat Soleymat