Boulevard Davout d’Olivia Barron, Mathieu Ehrhard et Tom Linton

À travers trois contes déambulatoires nourris de légendes urbaines, le Collectif OS’O nous invite à une traversée inattendue du XXème arrondissement.

Tout part d’une proposition de Wajdi Mouawad et Arnaud Antolinos du Théâtre national de la Colline pendant le deuxième confinement. En offrant au Collectif OS’O de créer une proposition déambulatoire inspirée du XXème arrondissement, ces derniers ne savent pas qu’ils vont soulever tout un répertoire de légendes urbaines plus ou moins enfouies. Pour sa première création pour l’espace public, qu’il intitule Boulevard Davout, le collectif désormais bien connu dans le paysage du théâtre français a collecté diverses histoires locales pour en faire des fictions. Accompagné par l’autrice Olivia Barron à la dramaturgie et au jeu par la Jeune Troupe de La Colline, il compose trois contes mêlant l’intime au social et le fantastique au réel. Plongé dans la vie d’une partie de l’arrondissement, centrée sur le Boulevard Davout, on suit le parcours d’un jeune homme recherchant un logement. Il nous fait rencontrer des personnages étranges : un médecin retraité en quête d’un colocataire, une promotrice immobilière qui investit dans un logement maudit, une femme sans-abri dotée de pouvoirs surnaturels…

Anaïs Heluin