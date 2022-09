Mes parents, la friandise dramatique de Mohamed El Khatib

Mohamed El Khatib, met en scène avec les élèves de dernière année de l’Ecole du Théâtre National de Bretagne la question de la transmission générationnelle. Une pièce en forme de friandise dramatique.

En elle-même, l’idée qui porte le spectacle est extrêmement séduisante ; sa réalisation dépasse nos espérances. Artiste notamment associé au Théâtre National de Bretagne, l’auteur, metteur en scène et réalisateur Mohamed El Khatib, dont on sait le goût pour la fiction théâtrale documentaire, a conduit, pendant le confinement, un atelier d’écriture avec les élèves de troisième et dernière année de l’école du TNB. Sa demande invite chacun d’entre eux à se présenter sous la forme d’une courte biographie en jouant la carte de la sincérité absolue. Un thème récurrent se fait jour qui place la question de la transmission – ou pas – au cœur du propos. Un vrai fil rouge dramaturgique prend forme dont accouche « Mes parents ». Pour notre plus grand bonheur. L’aspiration du metteur en scène à conserver la force initiale des propos relevant de l’intime, confidences d’une générosité sans frein, sert de ligne de mire. Tous les écueils, dont celui d’un spectaculaire règlement de compte auquel la radicalité des témoignages pourrait prêter le flanc, ne sont pas seulement évités mais transcendés. Avec amour, humour et tendresse.

Des incarnations poignantes

Le mouvement imprimé à la pièce, fait de rebondissements émotionnels, s’appuie sur un plateau nu, débarrassé de tous décors. Un banc, deux tabourets font leur apparition en temps voulu : celui, entre autres, des photos de famille. Un piano dans un coin, que l’on croirait être entreposé là, sortira du silence à bon escient. Les témoignages et entretiens de première main avec la mère ou le père se succèdent et s’entremêlent, ponctués de quelques moments d’anthologie, de séquences tour à tour désopilantes, émouvantes ou poignantes, servies par des performances individuelles remarquables résonnant de façon collective. Les quatorze acteurs et actrices diplômés de cette promotion 10 de l’École du TNB mériteraient tous d’être cités. Avec leurs parents. Indispensables figures, pour le meilleur et pour le pire, d’un spectacle qui ne tient, finalement, qu’à eux, héros/anti-héros d’un dernier acte dont le plaisir de la découverte doit être laissé intact. Un dernier acte qui met la larme à l’œil assortie d’un vrai sourire au bord des lèvres.

Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens