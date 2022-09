Cédric Gourmelon met en scène corde.raide, de debbie tucker green. Formidable rencontre !

Cédric Gourmelon met en scène corde.raide, de debbie tucker green, participant ainsi à la découverte en France de cette dramaturge encore trop peu connue. Formidable rencontre !

Au sens propre, est formidable ce qui est terrifiant. Pas besoin, pour provoquer la terreur, d’effets prodigieux, de flots d’hémoglobine et de hurlements assourdissants. Il suffit de faire planer le doute et l’incertitude, la confusion et l’incompréhension, de faire régner la suspicion, de transformer les victimes en bourreaux et les bourreaux en victimes, de remplacer l’empathie par l’obséquiosité et de laisser supposer à celui qui réclame justice qu’il n’y a pas vraiment droit. Comme le remarque Hannah Arendt, la terreur a ceci d’insidieux qu’elle vise tout le monde, principalement les innocents, et, comme elle est guidée par l’idéologie, elle est justifiée avant même de déployer ses effets. La pièce de debbie tucker green illustre cette angoissante situation et Cédric Gourmelon la met en scène avec la retenue mesurée qui permet de la rendre progressivement insupportable.

Un spectacle vigile de l’esprit

Dans un futur très proche ou un présent parallèle, une victime est convoquée dans un bureau. Pourquoi est-elle là ? Qui sont ceux qui la reçoivent ? Quelles sont les raisons de leur politesse exacerbée ? Pourquoi leur discours est-il corseté par des éléments de langage dont ils usent avec maladresse ? Rien n’est immédiatement clair. Le sens apparaît progressivement, après que le spectateur a passé en revue toutes les hypothèses possibles pour comprendre le sens de cette étrange affaire. « Dans le clair-obscur des crises politiques naissent les monstres. Ils naissent du vide culturel d’un monde politique sans esprit, d’un monde où les techniques sont devenues folles, d’un monde qui se nourrit des surenchères de la haine et du désespoir. Car le terrorisme rationnel des machines et des algorithmes, la marchandisation de la culture, du soin et de l’éducation, tendent à priver les citoyens et les peuples de leur passé comme de leur avenir. », dit Roland Gori. Terrorisme technophile, marchandisation de la justice, anéantissement du commun, asservissement des relations humaines par des procédures mécanisées, chosification des personnes et déni de la dignité : corde.raide donne voix à ces avatars de la terreur qu’interprètent Frédérique Loliée, Lætitia Lalle Bi Benie et Quentin Raymond avec un impeccable talent. Avec ce spectacle, Cédric Gourmelon fait honneur à la mission des CDN : être des vigiles de l’esprit.

Catherine Robert