The Orchestral Qawwali Project

À partir des géniales envolées vocales du qawwali, ce projet entend tisser des liens entre des mondes, créant une extase qui conjugue corps et âme

Entre tradition et modernité, le collectif Orchestral Qawwali Project réinvente et réenchante la ferveur mystique du qawwali, la bande-son originale du soufisme née au cœur du sous-continent indien. À partir de ces envolées vocales adressées au tout-puissant, le compositeur et directeur artistique Rushil Ranjan tresse des textures symphoniques, qui s’entremêlent à la voix extatique d’Abi Sampa qui se dresse vers le ciel, enivrante et vibrante. À ses côtés, les percussions pakistanaises s’entrelacent aux harmonies de l’orchestre classique pour créer une intensité qui croit et embellit au fur et à mesure, tel un cœur battant qui emplit l’espace. À la clef, une musique envoûtante qui saisit par sa portée, telle une expérience qui transcende les genres et relie les cultures, susceptible de séduire tout autant l’amateur de chants traditionnels que l’habitué des grandes salles classiques.

Jacques Denis