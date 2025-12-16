À la tête d’une formation exceptionnelle, le contrebassiste Stéphane Kerecki fera vibrer à nouveau les chants de lutte du Liberation Music Orchestra de Charlie Haden. Très inventif, son projet proclame l’amour de tous les jazz.

Héritier du Liberation Music Orchestra, Stéphane Kerecki pose son regard sur le monde actuel. Contrebassiste sensible, il envisage la musique comme un acte de résistance face aux injustices, comme une expression de liberté. Dans un contexte où les valeurs humanistes, réduites par les extrémismes, sont menacées, il donne une résonnance nouvelle aux chants de révolte déjà sublimés en son temps par Charlie Haden. Pour ce programme, il s’entoure de l’élite du jazz français. Son groupe compte Enzo Carniel au piano, Federico Casagrande à la guitare, Thomas Savy à la clarinette basse et Fabrice Moreau à la batterie. Accompagnés des sublimes Airelle Besson et Émile Parisien, ils réinventent sur scène We Shall Overcome et The People United Will Never Be Defeated comme autant de chants d’émancipation pour éclairer notre époque meurtrie. Avant tout, ce concert sera une déclaration d’amour au jazz, courant fédérateur ancré dans le passé et tourné vers un avenir plus ouvert et serein.

Philippe Deneuve