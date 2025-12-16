Noëmi Waysfeld chante Barbara

En miroir de l’inspirant pianiste Guillaume de Chassy, la chanteuse éclectique Noëmi Waysfeld fait renaître l’icône de la chanson française, en évitant l’écueil de l’imitation.

Noëmi Waysfeld est une chanteuse subtile. Pas étonnant qu’elle ait nourri, depuis 2018, une complicité artistique avec le pianiste Guillaume de Chassy. En effet, depuis leur Voyage d’hiver autour de Franz Schubert, ils sillonnent toutes les grandes scènes de France. Ici, elle propose des versions singulières et espiègles du répertoire de « la femme en noir » qu’elle écoute depuis toujours. Élaborée par le compositeur Fabien Cali, cette création, à l’origine symphonique, essaie d’approcher le monde intimiste de Barbara sans tomber dans l’imitation. Après avoir exploré le yiddish, le portugais et l’allemand, Noëmi Waysfeld choisit de chanter en français. À ses inflexions modulées répond l’art de Guillaume de Chassy, qui, depuis ses débuts, s’est imposé comme un orfèvre de la mélodie. Le rapport qu’il apporte à l’espace est rare. Avec la contrebassiste Leila Soldeliva, ce trio enchanteur invite à redécouvrir l’immense talent de Barbara, sans se sentir emprisonné par sa personnalité vocale.

Philippe Deneuve