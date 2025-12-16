La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°338
décembre 2025
» Abonnez-vous
» Téléchargez le PDF

Jazz / Musiques - Agenda

Noëmi Waysfeld chante Barbara

Noëmi Waysfeld chante Barbara - Critique sortie Jazz / Musiques Saint-Quentin-en-Yvelines __Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines
©Noëmi Waysfeld et Guillaume de Chassy @ Isabelle Rozenbaum.
Noëmi Waysfeld et Guillaume de Chassy @ Isabelle Rozenbaum.

Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines

Publié le 16 décembre 2025 - N° 339

En miroir de l’inspirant pianiste Guillaume de Chassy, la chanteuse éclectique Noëmi Waysfeld fait renaître l’icône de la chanson française, en évitant l’écueil de l’imitation.

Noëmi Waysfeld est une chanteuse subtile. Pas étonnant qu’elle ait nourri, depuis 2018, une complicité artistique avec le pianiste Guillaume de Chassy. En effet, depuis leur Voyage d’hiver autour de Franz Schubert, ils sillonnent toutes les grandes scènes de France. Ici, elle propose des versions singulières et espiègles du répertoire de « la femme en noir » qu’elle écoute depuis toujours. Élaborée par le compositeur Fabien Cali, cette création, à l’origine symphonique, essaie d’approcher le monde intimiste de Barbara sans tomber dans l’imitation.  Après avoir exploré le yiddish, le portugais et l’allemand, Noëmi Waysfeld choisit de chanter en français. À ses inflexions modulées répond l’art de Guillaume de Chassy, qui, depuis ses débuts, s’est imposé comme un orfèvre de la mélodie. Le rapport qu’il apporte à l’espace est rare. Avec la contrebassiste Leila Soldeliva, ce trio enchanteur invite à redécouvrir l’immense talent de Barbara, sans se sentir emprisonné par sa personnalité vocale.

Philippe Deneuve

A propos de l'événement

Noëmi Waysfeld chante Barbara
du mardi 27 janvier 2026 au mardi 27 janvier 2026
__Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, 3 place Georges Pompidou, 78180 Montigny-le-Bretonneux.

à 20h30. Tél : 01 30 96 99 00.

www.theatresqy.org

Tous les articles Jazz / Musiques

A lire aussi sur La Terrasse

x

Suivez-nous pour ne rien manquer sur le Jazz

S'inscrire à la newsletter
92000abonnés
0abonnés
46900abonnés
5283abonnés
article suivant

Le contrebassiste Stéphane Kerecki rend hommage à Charlie Haden avec ...
x
La newsletter de la Terrasse

Abonnez-vous à la newsletter

Recevez notre sélection d'articles sur le Jazz / les Musiques

S'inscrire