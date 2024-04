Jean-Frédéric Neuburger fait redécouvrir l’intégrale des Dix Contes fantastiques de Hoffmann, cycle pianistique de Juliette Dillon qui évoque des nouvelles du recueil homonyme de l’écrivain allemand.

Née en 1823 et morte prématurément à trente ans du choléra, Juliette Dillon était une figure de la scène parisienne célébrée en son temps. Première femme à fonder une revue musicale, titulaire de l’orgue de la cathédrale de Meaux, elle s’est distinguée par ses talents d’improvisatrice au piano à une époque où les grands salons de la capitale française applaudissaient Chopin et Liszt. C’est d’ailleurs pour cet instrument roi de l’âge romantique qu’elle a composé son œuvre majeure, les Dix Contes fantastiques d’Hoffmann, dans une veine d’évocation poétique explorant les ressources virtuoses et symphoniques du clavier dont Liszt reste le représentant le plus connu. D’une durée de près de deux heures, le cycle traduit l’univers d’hallucinations d’Hoffmann, trois décennies avant l’opéra d’Offenbach – l’une des pièces, Le reflet perdu, dédiée à Hector Berlioz, évoque un conte qui sera repris dans l’acte de Giulietta. Dans le cadre du festival du Palazzetto Bru Zane, Jean-Frédéric Neuburger ressuscite un génie injustement oublié du Romantisme français.

Gilles Charlassier