Terre, un récit de Praline Gay-Para mis en scène par Guillaume Le Camus

Praline Gay-Para, seule en scène, utilise les codes du conte oral pour raconter le parcours de trois personnages. Des parcours différents mais dont les directions se rejoignent : au-delà des barbelés, des déserts et des montagnes, une terre d’exil : l’Europe.

“Quand j’ai froid, je pense à l’école où je vais aller, et j’oublie.”. Un homme, une femme et un adolescent pour raconter l’ensemble de ces itinéraires de migration. Praline Gay-Para raconte ces mémoires individuelles, mémoire du corps, des yeux, des pieds. À l’aide de compositions sonores et de manipulations d’objets – petite voiture, cailloux, sable et maquette – la voix de la conteuse donne vie aux personnages. Guidées par l’espoir, ces histoires finissent bien, puisqu’elles nous sont parvenues. Embarquons…

Louise Chevillard