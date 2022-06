La Dignité des gouttelettes, balade sur l’eau à par la Compagnie Mercimonchou

La dernière création de la Compagnie Mercimonchou, de Sébastien Fenner et Anna Thibaut, explore les états de l’eau dans une composition sonore et lumineuse captivante, à l’attention du (très) jeune public.

Tantôt océan impétueux, tantôt reflets oniriques, le plateau de La Dignité des gouttelettes se multiplie pour accueillir l’eau sous toutes ses formes. Brume, pluie, vagues, bulles, la traversée s’annonce vigoureuse. Une suite de tableaux, sans parole, met en scène deux lavandières pour évoquer la beauté de l’eau, avec laquelle elles vont jouer et se parer, grâce à un dispositif sonore et lumineux, poétique, associé à des marionnettes, plantes et animaux. Une immersion sensorielle qui stimule l’éveil, la curiosité, et en même temps apaise. Rêverie aquatique, cette rafraîchissante balade sur l’eau sera sans doute bienvenue à cette époque de l’année.

Louise Chevillard