C’est un choc. Profond. Bouleversant. Un moment dont la portée dépasse la simple œuvre de théâtre À La Colline, Laurent Gaudé présente un récit choral sur les attentats parisiens du 13 novembre 2015. Mis en scène de façon exemplaire par Denis Marleau, Terrasses nous amène à revivre cette tragédie contemporaine. Une expérience à la fois perturbante et libératrice.

Il n’est pas si courant de sortir d’une salle de théâtre en ayant l’impression d’avoir pris part à ce que l’on pourrait appeler un moment d’histoire. Comme si, avec Terrasses, les attentats dits du Bataclan étaient définitivement derrière nous. Comme si, en écrivant ce récit polyphonique à la frontalité radicale (publié chez Actes Sud), Laurent Gaudé avait pris la plume pour nous, conscient qu’une porte devait se refermer et une autre être ouverte. Son texte nous ramène à la course meurtrière qui a endeuillé Paris, il y a bientôt neuf ans. A travers le spectacle imposant créé par le metteur en scène québécois Denis Marleau, l’auteur nous transporte dans les innombrables vies que cette soirée a changées à jamais : en les fauchant ; en les plongeant dans le deuil ; en les obligeant à voir, les yeux dans les yeux, les conséquences de la barbarie. Terrasses ne donne aucune place à la haine. La colère est sublimée. Les terroristes n’existent plus. C’est bien. Ici, seules comptent les voix, les présences, les pensées de celles et ceux qui, d’une façon ou d’une autre, font partie à jamais de cette mémoire-là. Ces personnages que l’on écoute avec émotion ne sont pas les véritables protagonistes de la tragédie du 13 novembre. Ce sont des êtres de fiction qui les représentent. Ils transgressent les lois du réalisme pour rendre compte, en passant d’un lieu à un autre, d’multiples qui ont eu lieu cette nuit-là.

Une cérémonie de réappropriation

Le projet de Laurent Gaudé n’était pas d’écrire un récit documentaire, mais de transcender les faits par la littérature. Son geste est droit, courageux, généreux. Il est soutenu par le travail de Denis Marleau qui, lui aussi, gagne le pari de la profondeur et de la rectitude. Durant plus de deux heures, les dix-sept interprètes qui se succèdent sur scène (lors de monologues ou de parties chorales) donnent vie de manière frappante aux victimes et à leurs proches, aux blessés, aux témoins, aux policiers, aux infirmières, aux médecins… Sur un plateau nu soumis à l’instabilité d’un sol mouvant, devant les très belles vidéos de Stéphanie Jasmin, ils font exister une cérémonie théâtrale d’une exigence extrême. Le sujet l’imposait. Suspendus à leurs lèvres comme à nos souvenirs, des phrases nous mettent à genoux. « Tu devras être libre, parce que c’est de ça que je meurs »… « A partir de là, ce n’est plus un massacre, mais un combat »… « Vivre à nouveau, c’est un exercice difficile »… Comme il est parfois difficile, pour le public, d’entendre certaines paroles, de se laisser happer par certaines situations. Alors on s’accroche à la lumière que diffusent, tout au long de la représentation, deux jeunes femmes amoureuses l’une de l’autre. On les suit dans leur lutte acharnée pour vivre. Symbole de la liberté qui l’emporte sur l’obscurantisme, elles finiront par s’enlacer, bouche contre bouche, dans un baiser d’une grande beauté, d’une grande délicatesse.

Manuel Piolat Soleymat