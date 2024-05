Après l’avoir mise en scène au théâtre puis adaptée pour la télévision, Daniel Benoin recrée dans le très beau théâtre d’Antibes la pièce de Jerry Sterner dans une distribution inédite. L’intrigue à rebondissements dénonce la prédation du capitalisme financier. Enlisés dans leurs fragilités, les protagonistes se font manger tout crus.

« Une histoire qui va bien au-delà des chiffres, une histoire qui parle de loyauté, de tradition, d’amitié et bien entendu d’argent. De beaucoup d’argent. » Imaginée par Jerry Sterner, hommes d’affaires new-yorkais devenu dramaturge, cette histoire cynique qui démontre le caractère prédateur du capitalisme financier n’a rien perdu de son actualité : dans le sillage de la crise de 2008, de la mondialisation qui renforce ses circuits de profit, les dérives de l’indomptable capitalisme financier ne peuvent que s’accentuer. Centrée sur les choix et obsessions des uns et des autres, la pièce orchestre divers affrontements. En premier lieu celui entre André Jorgenson, vieux chef d’entreprise paternaliste, soucieux de la pérennité de l’usine héritée de son père Fil & Câble Métalliques du Massif Central, et de Laurent Garcinet, loup financier arrogant et méprisant, « liquidateur » dont l’objectif exclusif est l’argent – une fin en soi plus qu’un moyen. Celui aussi qui après #metoo résonne autrement, entre le macho bien lourd Garcinet et Cathy Sully, jeune avocate ambitieuse travaillant chez Lazard, prestigieux cabinet d’affaires. Elle est la fille de Béatrice Sully, tout entière dévouée à l’homme de sa vie André, et de son premier mari. Après l’avoir montée en 2004 au Théâtre National de Nice, puis adapté pour la télévision en 2009 (avec Michel Boujenah, Pierre Vaneck, Alexandra Lamy, Marie-France Pisier et lui-même dans le rôle de Garcinet), Daniel Benoin recrée aujourd’hui sa mise en scène dans une nouvelle distribution.

« Faire de l’argent, c’est toute ma vie »

Il interprète cette fois Bernard Denoix, le directeur de l’usine, dans une forme subtile de lucidité désabusée, de recul un peu mélancolique. Hippolyte Girardot est parfait en chef d’entreprise droit dans ses bottes, obstiné et figé dans ses principes. Excellente aussi, Béatrice Agenin campe une amoureuse forte et volontaire. Aure Atika interprète avec nuance et une belle présence l’avocate accomplie dévorée d’ambition, aux blessures intimes vivaces. Alex Vizorek, d’une grande énergie un peu trop en force, confère à Garcinet un caractère de salaud intégral. Conçue par Jean-Pierre Laporte et revisitée par Christophe Pitoiset et Daniel Benoin, la scénographie oppose habilement l’espace du bureau vieillot de l’industriel à celui rutilant de Garcinet, avec graphiques live et vue sur le quartier de La Défense à Paris. Menée tambour battant, avec entre les scènes des intermèdes vidéo et rock (dont Money for Nothing de Dire Straits entre autres titres consacrés à l’argent), la mise en scène révèle à diverses échelles collectives et individuelles les dérives ravageuses du capitalisme financier, le rôle de l’argent plutôt désespérant lorsqu’il n’est pas un moyen mais une fin. La bête est-elle définitivement impossible à domestiquer ?

Agnès Santi