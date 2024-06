La Compagnie Les Archivoltes mettent en scène le texte d’Alice Birch, interprétant avec humour et une liberté galvanisante la radicalité revendiquée de l’autrice.

« Attention : cette pièce n’est pas bien élevée ! » préviennent-ils. C’est en effet un appel à la révolte que propose l’autrice britannique Alice Birch, afin de « refuser le monde tel qu’il est ». Dans un décor arboré, la metteuse en scène Sophie Cachera distingue plusieurs chapitres, terreaux fertiles des revendications : le langage, le couple, le travail, le corps, et finalement tout cela en même temps, dans lesquels hommes et femmes discutent et débattent pour mettre en lumière les contradictions et les évidences d’un système qui, visiblement, est en bout de course.

Louise Chevillard