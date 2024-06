« Lazzi » de Fabrice Melquiot, une comédie douce-amère

Créé aux Bouffes du Nord en septembre 2022, Lazzi déploie aujourd’hui ses accents clairs-obscurs à La Scala Provence. Une comédie douce-amère de l’auteur et metteur en scène Fabrice Melquiot, incarnée par Vincent Garanger et Philippe Torreton.

C’est pour voir les deux comédiens de nouveau côte à côte sur un plateau que Fabrice Melquiot a écrit Lazzi. Vincent Garanger et Philippe Torreton faisaient partie de la distribution de J’ai pris mon père sur mes épaules, pièce de l’auteur créée en 2019, par Arnaud Meunier, à La Comédie de Saint-Etienne. Cette fois-ci, les deux interprètes sont seuls sur scène. Ils se font face dans cette ode à l’amitié qui invite à une réflexion sur la fin d’une époque, sur la possibilité d’aller vers de nouveaux horizons. Dans un décor de cinéma en ruine, deux hommes sont confrontés à un moment charnière de leur existence. Après des décennies d’activité passionnée, ils sont contraints de baisser le rideau de leur vidéoclub, le dernier au monde. Pour les deux cinéphiles, c’est bien sûr un crève-cœur professionnel, mais aussi un changement de vie radical. Ils décident de s’installer, ensemble, à la campagne.

Retour à la nature et maison hantée

« Les deux hommes partent (…) se refaire, se reprendre, se retrouver, précise Fabrice Melquiot. Retour à la nature et maison hantée : c’est le programme. Car le fantôme d’Orson Welles n’est jamais loin, lui qui veille sur ce Quichotte implosif et son Sancho volcanique – un veuf, un divorcé, perdus l’un et l’autre sous la Voie Lactée, en attente d’un futur sensé. » Où est le rêve jamais rêvé, celui qu’on rêve de faire quand on se sent perdu face à la brutalité du réel ? Sans ce rêve vierge de tout rêveur, peut-on recommencer une vie ? Lazzi nous entraîne sur des chemins existentiels. Éclairant, dans des jeux de mises à nu, des émotions et des sentiments qui parfois se cachent, le spectacle écrit et mis en scène par Fabrice Melquiot balance entre gouffres dramatiques et jaillissements comiques pour s’avancer vers une vie à réinventer.

Manuel Piolat Soleymat