Tenir debout

À partir de sa participation à l’élection de Miss Poitou-Charentes en 2020, Suzanne de Baecque a créé une pièce qui interroge le regard posé sur les corps mais aussi les motivations de ses concurrentes.

Élève-comédienne en troisième année à l’École du Nord de Lille, Suzanne de Baecque a participé à un atelier de recherche en solitaire, quelque part en France, prélude à l’élaboration d’une forme artistique. Quel terrain de jeu explorer ? La jeune artiste décide de participer à l’élection de Miss Poitou-Charentes, une expérience inattendue, très éloignée du métier d’acteur par ses codes machistes et ses exigences normées, et pourtant convoquant comme lui les regards du public. Brillante idée qui lui permet de mettre en perspective son inconfort face au regard posé sur le « physique » des actrices, d’interroger aussi sans surplomb les motivations de ses concurrentes, « cherchant à faire reprendre vie à ces corps déshumanisés ». Loin des clichés, entre matière documentaire et éclats rêvés, le spectacle interprété par Suzanne de Baecque et Raphaëlle Rousseau raconte une histoire de corps regardés et se met à l’écoute de ces jeunes femmes.

Agnès Santi