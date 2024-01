Dans le cadre de l’Olympiade culturelle en vue des JO de Paris, deux compagnies s’unissent pour un programme autour du sport. Quatre solos plongent dans nos relations avec ses icônes, et amènent le geste artistique au cœur des gymnases.

Il y a les stars de la chanson, de cinéma, de la politique même, et il y a les sportifs. Celles et ceux que l’on admire, dont on hurle les prénoms à la télévision, affalés dans nos canapés, lovés dans notre intimité. Ici, ce sont Marie-José Pérec, Richard Virenque, Dick Fosbury et Martin Fourcade. Les interprètes de la pièce sont danseurs ou comédiens, et cultivent chacun une relation particulière à ces personnalités de l’athlétisme, du cyclisme, de saut en hauteur et du biathlon. Ils dévoilent au cours de quatre solos les rapports singuliers qu’ils entretiennent avec leurs idoles, et les implications multiples de cet attachement dans leurs carrières artistiques. « Qu’a-t-elle fait vibrer de moi ? » « Qu’ont-ils déçu et trahi en nous ? » « Motivé en lui ? Rêvé en elle ? Croire en toi ? » C’est au cœur des espaces du théâtre que s’installeront les interprètes, au plus près des terrains, pour partager avec le public qui déambulera de solo en solo. Quand les vibrations et la ferveur sportive rencontrent la scène…

Louise Chevillard