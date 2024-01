Paul Platel présente sa troisième création, un périple théâtral inspiré par le roman Illusions perdues de La Comédie humaine balzacienne, qui retrace l’ascension et la chute de Lucien de Rubempré.

Après avoir créé Je me souviens (2020), fresque sociale d’un village menacé par la disparition, épopée inspirée en partie par Amarcord de Fellini et le néo-réalisme italien, puis Pardon Abel (2022), conte moderne auscultant les conséquences d’ambitions ultra-libérales effrénées sur fond d’une relation tumultueuse entre deux frères, Paul Platel propose une nouvelle aventure théâtrale, qui prend appui sur La Comédie humaine de Balzac. Au centre de la pièce, l’ascension et la chute du beau Lucien Chardon, jeune ambitieux qui quitte Angoulême pour Paris à la poursuite de ses rêves de gloire littéraire, où il choisit de s’appeler Lucien de Rubempré. L’adaptation se fonde sur l’immense roman Illusions perdues, premier opus de l’épopée tragique de Lucien, qui se poursuit avec Splendeurs et misères des Courtisanes. Cette traversée de l’époque de la Restauration ainsi que la quête illusoire de Julien résonnent dans l’époque à plusieurs égards, du naufrage du politique aux compromissions d’une certaine presse, du pouvoir de l’image aux idéaux qui se brisent en affrontant une société cynique et figée, gouvernée par l’argent.

Une quête de gloire qui désenchante l’âme et déprave le cœur

Une exceptionnelle galerie de personnages donne corps au périple conflictuel : l’actrice guerrière Coralie, l’écrivain intègre Daniel d’Arthez, le jeune journaliste Étienne Lousteau qui se corrompt. « Tout est là, je crois, pour renvoyer une image pertinente de notre époque », confie le metteur en scène Paul Platel. Le Théâtre du Soleil et Ariane Mnouchkine accompagnent la compagnie depuis ses débuts, et à nouveau soutiennent cette création, en un précieux lien de fidélité. Pour incarner ces personnages puissants, pour interroger la valeur de la vie et son ancrage social mais aussi le monde de l’art et de la littérature, Paul Platel fait confiance à ses compagnons de route Marianne Giropoulos, Gaètan Poubangui, Nicolas Katsiapis, Manon Xardel, Jason Marcelin-Gabriel et Willy Maupetit.

Agnès Santi