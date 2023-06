Pour parler aux enfants du cycle de la vie et de l’instant redouté de la mort, Mélancolie Motte imagine une âme de bébé voyageant à travers les animaux, pour retrouver sa place dans un corps de petit humain.

Un bébé mort-né : une tragédie. Pourtant, ici c’est son âme que l’on va suivre à travers une épopée plus vivante que jamais. D’une souris à un hibou, à un renard, à un poisson, d’animal en animal, le conte prend des couleurs et le plateau se construit. À l’aide d’un harmonica, chaque animal et chaque avancée sont marqués par une mélodie que le public pourra chanter, ce qui permet au très jeune public de rester accroché au récit. Un voyage initiatique où Mélancolie Motte, seule en scène, conte avec douceur et poésie ce qu’il est souvent dur à expliquer.

Louise Chevillard