« Le Cabaret renversé » par Julien Candy et Juliette Christmann, à consommer sans modération !

Plein de trouvailles, ce cabaret sous chapiteau emporte les spectateurs dans une belle expérience collective où les codes du cirque sont joliment revisités.

Dès l’entrée et l’installation, on est surpris de la belle scénographie de tables et de chaises, et d’un Julien Candy qui nous accueille de sa guitare en jazz manouche sous un lustre fait de bouteilles de verre suspendues. L’ambiance cabaret est posée dès le début, avec serveurs et dégustation de vin, jusque dans cette revisite de l’escalier du music-hall en style « L’ai-je bien descendu ? », tout en équilibres de verres. Ce qui suit s’organise en numéros, où Juliette Christmann est à la fois une Madame Loyal et une partenaire autoritaire d’un Julien Candy aux ordres. L’humour est la meilleure arme (avec les couteaux, les fléchettes, la mitraillette !) de ce tandem improbable qui, sous l’apparente légèreté de ce format convivial, illustre de manière subtile le titre du spectacle. Les renversements et inversions sont en effet à trouver dans la relation homme-femme où la domination n’est pas à son endroit habituel, dans les personnages d’humains / d’animaux, interchangeables, ou dans les rôles d’artistes / spectateurs, pleins de surprises.

Une ode décalée à l’amour

Si le verre de vin est un accessoire indispensable dès le début du spectacle et donne lieu à d’incroyables équilibres ou même à une symphonie sonore, le spectacle regorge d’autres propositions : plus classiques comme le lancer de couteaux ou le numéro de funambule transformé en parade amoureuse animale, ou plus détonants comme cette séquence de vélo acrobatique qui vire au combat de catch. Car aussi bizarre que cela puisse paraître, ces deux-là s’aiment et c’est ce que chaque nouvelle situation vient nous raconter. Dans un tango ou avec des gants de boxe, dans la tendresse ou le dressage, ils font vivre ce cabaret et impriment de larges sourires sur le visage du public, lui-même invité à se mettre en jeu, se mettre en garde et se déplacer, dans tous les sens du terme. À consommer sans modération et à partager entre amis !

Nathalie Yokel